Construire sa matrice de matérialité En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Construire sa matrice de matérialité En visioconférence, 11 mai 2022, Paris. Construire sa matrice de matérialité

En visioconférence, le mercredi 11 mai à 09:00

Les objectifs : Permettre aux responsables RSE et/ou consultants en développement durable de : * Comprendre l’importance stratégique de l’analyse de la matérialité * Savoir identifier et hiérarchiser les enjeux RSE pour toute organisation * Disposer d’une démarche opérationnelle simple et concrète pour réaliser la matrice de matérialité (avec ses parties prenantes internes et externes) de son organisation Les compétences clés visées * Réaliser une matrice de matérialité de son organisation en consultant les parties prenantes internes et externe * A partir de la matrice de matérialité réalisée, en déduire une politique RSE lisible et compréhensible [Voir la fiche formation](https://agence-lucie.com/formation/construire-matrice-materialite-rse/)

700€ H.T

En visioconférence En visioconférence Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En visioconférence Adresse Paris Ville Paris lieuville En visioconférence Paris Departement Paris

En visioconférence Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Construire sa matrice de matérialité En visioconférence 2022-05-11 was last modified: by Construire sa matrice de matérialité En visioconférence En visioconférence 11 mai 2022 En visioconférence Paris Paris

Paris Paris