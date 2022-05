Construire et rénover avec des matériaux biosourcés Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Médiathèque de Haute-Saintonge, le jeudi 5 mai à 18:30

Avec les architectes de l’atelier PARC et la Maison de l’Energie de Jonzac

Sur inscription

Quels sont les matériaux biosourcés et géosourcés ? Comment les utiliser dans un projet de rénovation ou de construction ? Quels sont leurs avantages et les inconvénients ? Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes 17500 Jonzac Jonzac Charente-Maritime

2022-05-05T18:30:00 2022-05-05T20:00:00

