Construire en terre et en fibres Parc des Ateliers Luma Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Construire en terre et en fibres Parc des Ateliers Luma Arles, 2 mai 2022, Arles. Construire en terre et en fibres

du lundi 2 mai au samedi 14 mai à Parc des Ateliers Luma Arles

Le laboratoire de recherche appliquée en design de LUMA Arles, Atelier LUMA accueille et organise une série de formations autour des matériaux développés dans le cadre de la réhabilitation du Magasin Électrique, un bâtiment situé au Parc des Ateliers. Cet espace deviendra le nouveau centre des activités d’Atelier LUMA, abritant ses ateliers, ses studios, ses laboratoires et son centre de ressources. Ces formations permettront aux participants d’appréhender et d’expérimenter la terre et les déchets issus de l’agriculture pour obtenir des matériaux de construction adaptés aux défis économiques et écologiques de notre époque. Il est possible de s’inscrire à une ou plusieurs formations : * Formation terre R&D et pisé – du 2 au 5 mai 2022 * Formation Pro-paille – du 9 au 13 mai 2022 * Découverte R&D fibres – le 14 mai 2022 Possibilité de prise en charge OPCO pour les ateliers « terre R&D et pisé » ainsi que « pro-paille ». Retrouvez tous les détails à propos des formations sur le site d’Atelier LUMA : [www.atelier-luma.org](https://www.atelier-luma.org/articles/2022-workshops-terre-fibres-et-propaille) Ces formations proposées par LUMA Arles permettent d’expérimenter la terre et les déchets issus de l’agriculture pour obtenir des matériaux de construction adaptés aux défis écologiques. Parc des Ateliers Luma Arles 33 avenue Victor Hugo 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T09:00:00 2022-05-02T17:00:00;2022-05-03T09:00:00 2022-05-03T17:00:00;2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-05T09:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-09T09:00:00 2022-05-09T17:00:00;2022-05-10T09:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T17:00:00;2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Parc des Ateliers Luma Arles Adresse 33 avenue Victor Hugo 13200 Arles Ville Arles lieuville Parc des Ateliers Luma Arles Arles Departement Bouches-du-Rhône

Parc des Ateliers Luma Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Construire en terre et en fibres Parc des Ateliers Luma Arles 2022-05-02 was last modified: by Construire en terre et en fibres Parc des Ateliers Luma Arles Parc des Ateliers Luma Arles 2 mai 2022 Arles Parc des Ateliers Luma Arles Arles

Arles Bouches-du-Rhône