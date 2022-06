Construire en terre crue avec cycle terre Pavillon de l’Arsenal, 10 juin 2022, Paris.

Le vendredi 10 juin 2022

de 09h30 à 11h00

. gratuit

Matinée professionnelle « Construire en terre crue avec Cycle Terre » – jeudi 10 juin au Pavillon de l’Arsenal.

Installée à Sevran, la Fabrique Cycle Terre produit des matériaux en terre crue à partir des terres excavées des chantiers franciliens en cours. Après six mois d’exploitation, les premiers matériaux sont disponibles : blocs de terres comprimée non stabilisé (BTC) ou stabilisés à la demande (BTCs), mortiers et enduits de finition intérieure en terre-paille…

Venez rencontrer les chercheurs, architectes et ingénieurs de Cycle Terre pour découvrir ces matériaux 100% naturels, leur gamme, leur utilisation, leurs caractéristiques, leurs performance et leur mise en oeuvre.

L’ensemble de ces matériaux bénéficient de FDES qui permettent de valoriser leurs qualités environnementales en les intégrant à une analyse de Cycle de Vie (AVC) conformément à la RE 2020. La maçonnerie en Bloc de Terre Comprimée est couverte par les Appréciations Techniques Expérimentales (ATEx) de type, pour les usages préconisés par Cycle Terre.

Ces nouveaux matériaux témoignent d’un processus constructif innovant, transformant une matière méconnue, à tort déconsidérée, en une matière vertueuse qui permet de construire de façon locale et réellement soutenable.

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

