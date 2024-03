CONSTRUIRE EN PIERRE SECHE Institut Méditerranéen de la ville et des territoires (IMVT) Marseille, jeudi 25 avril 2024.

CONSTRUIRE EN PIERRE SECHE Institut Méditerranéen de la ville et des territoires (IMVT) Marseille Jeudi 25 avril, 18h00

Début : 2024-04-25 18:00

Fin : 2024-04-25 20:00

Conférence – Film documentaire « Au pays des pierres » – débat Jeudi 25 avril, 18h00

Venez débattre avec nous à la soirée pierre sèche du réseau régional de la Frugalité Heureuse et Créative

conférence (35′) de Claire Cornu architecte-urbaniste experte pierre sèche auprès de la Convention du Conseil de l’Europe pour le paysage, suivie du film-documentaire (52′) de l’Atelier Géminé sur le patrimoine vernaculaire de la piere sèche en Luberon mais aussi la créativité des muraillers qui coopèrent avec des architectes ou des paysagistes-concepteurs avec des chantiers dans le Lot, le Gard, la Drôme…

L’art de la construction en pierre sèche face au climat :

La pierre sèche est une architecture de cueillette. La technique est intemporelle et universelle. En 1998, sans écrit, aucune certification, aucune assurabilité, aucun marché. Il fallait faire admettre le mode constructif, faire reconnaitre le savoir-faire et garantir la qualité de transmission pour promouvoir ce système constructif comme une maçonnerie pertinente face aux enjeux de Développement Durable. Appliquant le principe de précaution, les artisans surdimensionnaient leurs murs, ce qui générait plus de pierres et plus d’heure de travail. D’où un surcoût rédhibitoire en comparaison des techniques conventionnelles (béton, parpaings de ciment). En 2008 paraissent les Règles de l’Art avec abaques de calculs de dimensionnement des profils des ouvrages conçues par des chercheurs de grandes école publiques d’ingénieurs. En 2010 est validé le premier examen national pour qualifier le savoir-faire. En 2012, le ministère de l’écologie, Développement Durable et énergie intégrait la pierre sèche dans les filières vertes pour la construction. En 2016, murailler s’ajoutait à la Liste nationale interministérielle des métiers d’art. En 2018 l’UNESCO inscrivait « l’art de la construction en pierre sèche : savoir-faire et technique » au Patrimoine Culturel Immatériel. En 2019 la Convention européenne pour le paysage du Conseil de l’Europe promulguait ses valeurs écologiques. La dynamique et la solidarité d’un réseau a servi de levier pour ouvrir une filière et générer un marché. Aujourd’hui, les professionnels, praticiens comme prescripteurs, ajoutent ce savoir-faire et ce système constructif au panel de leurs compétences.

Institut Méditerranéen de la ville et des territoires (IMVT) 2 Pl. Jules Guesde, 13003 Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône