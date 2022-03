Construire avec les arbres – Ducan Lewis et Claude Figureau arc en rêve centre d’architecture Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

arc en rêve centre d’architecture Bordeaux, le mercredi 30 mars à 18:30

**construire avec les arbres** —————————— ### **Duncan Lewis** architecte – **Claude Figureau** botaniste La dimension paysagère est aujourd’hui un constituant essentiel de l’architecture contemporaine. La nature a toujours eu la capacité d’infiltrer l’architecture, et l’inverse est vrai aussi. Constater que les phénomènes de végétalisation et de minéralisation sont récurrents dans les projets laisse à définir les provenances idéologiques des pratiques : peut-on parler d’architecture écologique ? Quel statut a la nature dans l’architecture ? En discussion avec Claude Figureau, botaniste, Duncan Lewis, fondateur de l’agence Scape Architecture, évoquera les liens que l’homme entretient avec son contexte, l’oscillation entre le naturel et le bâti, ce qui lie les arbres et l’architecture. Après la fermeture de l’exposition **arboretum**, arc en rêve poursuit la réflexion sur le rapport particulier que les arbres entretiennent avec l’architecture à travers une série de rencontres. [https://fb.me/e/1bnnCno8v](https://fb.me/e/1bnnCno8v)

Entrée libre

