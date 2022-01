« Construire avec », Conférence-Débat Pavillon de l’Arsenal Paris Catégorie d’évènement: Paris

CONSTRUIRE AVEC DÉBAT ORGANISÉ AVEC PARIS HABITAT MARDI 25 JANVIER 2022 À 19H Comment améliorer les immeubles de logements avec celles et ceux qui l’habitent déjà? Quels outils développer pour répondre aux attentes de chacun et aux nécessaires améliorations pour tous? Peut-on concevoir un habitat commun mais sur mesure pour ces locataires? Comment co-concevoir tant avec les associations qui animent les quartiers, les jeunes à loger demain, les seniors déjà là, les enfants ou leurs familles dont les attentes évoluent? Le débat « Construire avec » propose d’explorer, avec le maitre d’ouvrage, les architectes et ceux qui habitent, les processus de mis en œuvre dans trois opérations de transformations urbaines portées par Paris Habitat – Tour des Poissonniers, Paris 18 / HBM Alphonse Karr, Paris 19 / HBM Sthrauh, Paris 13 – pour partager des expériences et trouver des modes collectifs de conception. [[https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/12288-construire-avec.html](https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/12288-construire-avec.html)](https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/12288-construire-avec.html) Un événement du Pavillon de l’arsenal, organisé avec Paris Habitat Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland Paris Quartier de l’Arsenal

