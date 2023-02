Construction et décoration églises en papier SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Construction et décoration églises en papier SAINT-LARY-SOULAN, 15 février 2023, Saint-Lary-Soulan . Construction et décoration églises en papier Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrenees SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

2023-02-15 17:00:00 17:00:00 – 2023-02-15 18:00:00 18:00:00

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

Saint-Lary-Soulan

Hautes-Pyrenees Gratuit, sur réservation 05 62 40 87 86, 10 personnes maximum. Venez fabriquer et décorer votre église en papier et l’exposer à la Maison Du Patrimoine le temps de vos vacances ! +33 5 62 40 87 86 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrenees SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Ville Saint-Lary-Soulan lieuville SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrenees

Construction et décoration églises en papier SAINT-LARY-SOULAN 2023-02-15 was last modified: by Construction et décoration églises en papier SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 15 février 2023 Hautes-Pyrénées Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary Soulan Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrenees