« Construction d’une mangeoire à oiseau » à Terres d’oiseaux Braud-et-Saint-Louis, 2 novembre 2023, Braud-et-Saint-Louis .

« Construction d’une mangeoire à oiseau » à Terres d’oiseaux

2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde

2023-11-02 15:00:00 – 2023-11-02 17:00:00

Braud-et-Saint-Louis

Gironde

EUR 10 10 Et si on aidait nos hôtes du jardin à passer les frimas de l’hiver ?

Grâce à un atelier bricolage encadré par notre guide nature, vous allez offrir l’installation idéale à nos volatiles des jardins. Et, cerise sur le gâteau, vous disposerez de l’installation idéale pour observer ce petit monde qui vit tout près de vous. Au cours de cette activité, notre guide vous délivrera tous les conseils pour trouver le bon emplacement et la nourriture que vous pourrez leur offrir. On vous attend !

Et si on aidait nos hôtes du jardin à passer les frimas de l’hiver ?

Grâce à un atelier bricolage encadré par notre guide nature, vous allez offrir l’installation idéale à nos volatiles des jardins. Et, cerise sur le gâteau, vous disposerez de l’installation idéale pour observer ce petit monde qui vit tout près de vous. Au cours de cette activité, notre guide vous délivrera tous les conseils pour trouver le bon emplacement et la nourriture que vous pourrez leur offrir. On vous attend !

PIXABAY

Braud-et-Saint-Louis

dernière mise à jour : 2023-01-23 par