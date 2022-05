Construction d’une borne arcade comme autrefois Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cabannes Bouches-du-Rhône Atelier par Urban Prod.

Les enfants pourront s’immerger dans la conception d’une borne arcade des années 80.

