Gare SNCF, le samedi 18 septembre à 10:00

Ils réaliseront différentes démonstrations de travaux à l’échelle HO : fabrication d’arbres, de batiments, pose de décors, etc. Si les conditions sanitaires le permettent les visiteurs seront sollicités pour participer à ces petites démonstrations. Présentation des modules en cours de construction d’un réseau de trains en HO. Ce travail est réalisé par des membres du groupe junior de l’Association des Modélistes Ferroviaires du Centre-Orléans. Gare SNCF Avenue de Paris 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

