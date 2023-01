Construction d’un nichoir Braud-et-Saint-Louis, 9 février 2023, Braud-et-Saint-Louis .

Construction d’un nichoir

2 les nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Gironde Terres d’Oiseaux 2 les nouvelles Possessions

2023-02-09 – 2023-02-09

Terres d’Oiseaux 2 les nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis

Gironde

Qui ne se sent pas apaisé par le chant mélodieux des oiseaux ? Comment accueillir ses hôtes qui viendront élever leur petite famille à proximité de votre habitation ?

Venez donc créer en famille un nichoir pour accueillir ces amis à plumes.

Suivez pas-à-pas les conseils de Christophe, notre expert bricoleur.

Bonne humeur, patience et précision seront vos alliées pour concevoir le plus beau des abris.

Une fois chez vous, vous n’aurez plus qu’à observer vos nouveaux invités qui ne tarderont pas à prendre possession de ce nouveau logement, réalisé par vos soins !

Un coup de pouce bienvenue en faveur de la Nature !

