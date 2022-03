Construction d’un hôtel à insectes Bfm Aurence Le Mas Blanc Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du mardi 19 avril au mercredi 20 avril à Bfm Aurence

Venez construire un hôtel à insectes en partenariat avec les services des Espaces verts de la Ville de Limoges. Installé sur la terrasse de la bibliothèque, il permettra aux petites bêtes de trouver un refuge. **Cet atelier familial se déroulera sur 2 après-midi de 15 h à 17 h avec les mêmes participants.** **Conditions d’accés :** Sur inscription au 05 55 05 02 85 **Tarif :** Gratuit [[https://bfm.limoges.fr/evenement/construction-dun-hotel-insectes](https://bfm.limoges.fr/evenement/construction-dun-hotel-insectes)](https://bfm.limoges.fr/evenement/construction-dun-hotel-insectes) ATELIER Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Le Mas Blanc Corgnac Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T15:00:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T17:00:00

