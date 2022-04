Construction d’un abri en terre crue | Activité participative Musée Barbier-Mueller Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mardi 19 avril au vendredi 22 avril à Musée Barbier-Mueller

### Participez à l’érection d’un abri de terre crue avec Jacques Kaufmann ! **Du 19 au 22 avril entre 11h et 17h**, Jacques Kaufmann avec l’aide d’étudiants façonnera dans de l’argile un abri de forme oblongue et ovoïde, d’un diamètre de 4 m et d’une épaisseur de 3 m, couvrant une surface entre 10 et 15 m2. Cette activité est participative : enfants, parents, adolescents et visiteurs de tous âges sont invités à plonger leurs mains dans l’argile. Elle permettra une compréhension des aspects techniques de la création. Venez nombreux !

Gratuit

Construction d’un abri en terre crue, du 19 au 22 avril 2022 au Musée Barbier-Mueller chaque jour de 11h à 17h Musée Barbier-Mueller Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T11:00:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-20T11:00:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-21T11:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T11:00:00 2022-04-22T17:00:00

