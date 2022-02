CONSTRUCTION DE NICHOIRS AVEC LA LPO Clisson, 23 février 2022, Clisson.

CONSTRUCTION DE NICHOIRS AVEC LA LPO salle du Cercle Olivier-de-Clisson 1, place Jacques Demy Clisson

2022-02-23 – 2022-02-23 salle du Cercle Olivier-de-Clisson 1, place Jacques Demy

Clisson Loire-Atlantique

Le premier atelier se déroulera sur la thématique des oiseaux et la construction d’un nichoir. Les matériaux

de fabrication seront fournis et chaque participant pourra repartir avec le nichoir fabriqué, ou le laisser pour

qu’il soit placé dans les espaces verts municipaux. Le but est de réaliser des modèles de nichoirs adaptés aux

espèces répertoriés sur Clisson ou celles que nous aimerions bien accueillir ! Ce temps d’échange avec une

animatrice naturaliste spécialiste de l’avifaune sera idéal pour poser toutes vos questions sur l’entretien d’un

nichoir, sa localisation dans votre jardin et la période de reproduction des oiseaux qui débutera au Printemps.

Un adulte doit impérativement accompagner un enfant.

La ville de Clisson proposera cette année 2022 pas moins de 7 animations liées à son Atlas de la Biodiversité Communal avec la Ligue Pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique.Nombre de places limités : 5 enfants et 5 adultes.

biodiversite@mairie-clisson.fr +33 2 40 80 17 73

Le premier atelier se déroulera sur la thématique des oiseaux et la construction d’un nichoir. Les matériaux

de fabrication seront fournis et chaque participant pourra repartir avec le nichoir fabriqué, ou le laisser pour

qu’il soit placé dans les espaces verts municipaux. Le but est de réaliser des modèles de nichoirs adaptés aux

espèces répertoriés sur Clisson ou celles que nous aimerions bien accueillir ! Ce temps d’échange avec une

animatrice naturaliste spécialiste de l’avifaune sera idéal pour poser toutes vos questions sur l’entretien d’un

nichoir, sa localisation dans votre jardin et la période de reproduction des oiseaux qui débutera au Printemps.

Un adulte doit impérativement accompagner un enfant.

salle du Cercle Olivier-de-Clisson 1, place Jacques Demy Clisson

dernière mise à jour : 2022-02-15 par