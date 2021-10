Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre, Côtes-d'Armor Construction d’abris à hérissons Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Catégories d’évènement: Belle-Isle-en-Terre

Belle-Isle-en-Terre Côtes d’Armor Belle-Isle-en-Terre Une animation qui tombe à pic afin d’apprendre à construire un abri pour accueillir le hérisson, l’occasion de mieux connaître cette espèce typique du bocage. camille.robin@eau-et-rivieres.org +33 2 96 43 08 39 Une animation qui tombe à pic afin d’apprendre à construire un abri pour accueillir le hérisson, l’occasion de mieux connaître cette espèce typique du bocage. Belle-Isle-en-Terre

