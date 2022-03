Constellations – théâtre à partir de 14 ans Théâtre Lisieux Normandie, 16 mai 2022, Lisieux.

Théâtre Lisieux Normandie, le lundi 16 mai à 20:00

Au vu du grand succès remporté par le spectacle Constellations, créé à l’issue d’une résidence de trois semaines au lycée Victorine Magne de Lisieux, en janvier dernier, nous avons décidé de le proposer au tout public, le lundi 16 mai 20h00 (à partir de 14 ans – de 6 à 12 €) Qu’est-ce que le féminisme quand on a entre 16 à 25 ans ? Depuis sa création, la compagnie La Part des anges explore la vie des femmes et de la société contemporaine dans de grandes fresques théâtrales. Par un travail long et minutieux de rencontres, la compagnie s’attache à raconter les parcours de vie d’héroïnes contemporaines auxquelles le théâtre s’est jusqu’alors peu intéressé. L’histoire d’une jeune fille qui rêve d’astrophysique, est-ce déjà̀ du féminisme ? C’est l’histoire d’une passion pour l’astronomie. C’est l’histoire d’une fille qui a cette passion. Une passion que cette fille prend en compte, met en compte, en compte Instagram. Une nouvelle constellation qui l’accueillera dans toute sa singularité. D’abord lieu de documentation et d’apprentissage, Instagram deviendra, par la magie des algorithmes, un lieu d’émancipation et de découverte d’autres réseaux, notamment féministes. Nous suivrons son parcours, de jeune lycéenne à l’âge adulte. avec Léa Quinsac écriture et mise en scène Léa Fouillet

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux Calvados



2022-05-16T20:00:00 2022-05-16T21:15:00