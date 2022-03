Constellations Sonores – Parcours sonore des bibliothèques de la Ville de Paris Bibliothèque Václav Havel Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 02 juillet 2022

de 15h30 à 17h00

gratuit

Une balade dans le quartier de la bibliothèque Vaclav Havel, à la découverte des capsules sonores enregistrées par des habitants. Constellations sonores a été développé en 2020 dans le cadre du festival Numok. Il s'agit de "cartes postales sonores" des quartiers entourant les bibliothèques, qui vous permettront de traverser un Paris insolite à partir de capsules sonores collectées par des usagers-chasseurs de sons, faites de portraits, de témoignages, et mises en onde par le compositeur Eddie Ladoire (Unendliche studio). Nous vous proposons de découvrir les différentes "balises" se trouvant à proximité de la bibliothèque Vaclav Havel. Laissez-vous tenter par une dérive urbaine et sonore au cours de laquelle vous découvrirez que les oreilles sont de merveilleux capteurs de sens et d'histoire. Munissez-vous de votre smartphone ou tablette (possibilité de prêt de matériel par la bibliothèque, à indiquer lors de l'inscription), et téléchargez-y en amont l'application "Listeners": disponible sur app store (pour les iphone), ou sur google play store (pour les autres smartphones). Ça vous parait compliqué? Nous serons ravis de vous expliquer comment faire lors de l'inscription ! Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

