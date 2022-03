Constellations sonores : balade autour du Bassin de la Villette Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Constellations sonores : balade autour du Bassin de la Villette Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, 23 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Une balade autour du Bassin de la Villette ponctuée de moments d’écoute. Avec un smartphone ou tablette, découvrez le quartier autrement ! Samedi 23 avril à 15h, sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr En 2020, les bibliothèques de la Ville de Paris ont imaginé un parcours sonore qui permette d’écouter les quartiers autrement. Une création du compositeur Eddie Ladoire (Unendliche studio) à découvrir avec l’application « Listeners ». La bibliothèque Claude Lévi-Strauss vous propose une balade ponctuée de moments d’écoute : sons du quartier, interviews locales, créations musicales… La balade dure 1h30, elle est adaptée pour tous rythmes de marche. Pour participer à cette balade, il vous faudra télécharger en amont l’application « Listeners » sur votre smartphone ou tablette. L’application est disponible sur app store (pour les iphone) ou sur google play store (pour les autres smartphones). Si besoin, nous vous aiderons à le faire et il est également possible de vous prêter du matériel. Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre Paris 75019

7 : Riquet (Paris) (282m) 54 : Maroc (Paris) (155m)

Contact : 01 40 35 96 46 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19/ Balade;Innovation

Date complète :

2022-04-23T15:00:00+01:00_2022-04-23T16:30:00+01:00

Ville de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Adresse 41 avenue de Flandre Ville Paris lieuville Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris Departement Paris

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Constellations sonores : balade autour du Bassin de la Villette Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 2022-04-23 was last modified: by Constellations sonores : balade autour du Bassin de la Villette Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 23 avril 2022 Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris Paris

Paris Paris