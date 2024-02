Constellation(s) • Les 3 Points de suspension Les Champs Libres Rennes, dimanche 24 mars 2024.

À partir d’une cartographie des mythologies formant le ciel de notre époque, une quinzaine d’habitantes et habitants-complices initiés à la prédictologie nous accompagneront dans nos choix de demain. 23 et 24 mars 1

Du 2024-03-23 14:30 au 2024-03-24 18:00.

Les Tombées de la Nuit présentent 3 spectacles dans le cadre de Nos Futurs. Cet événement porté par Les Champs Libres, en partenariat avec le journal Le Monde, donne une voix à la jeunesse en lui offrant un espace de discussion et de réflexion sur divers sujets d’actualité.

Participez à une expérience de cartomancie et traquez le futur qui sommeille dans le ici et maintenant… À partir de 69 cartes, 69 mythologies de notre postmodernité, des habitants-complices initiés à la prédictologie nous aident à orienter nos choix vers demain.

À partir d’une cartographie des mythologies formant le ciel de notre époque (du punk à chien au ventre plat, des fake news à la ZAD, de Donald Trump à Greta Thunberg), une quinzaine d’habitantes et habitants-complices initiés à la prédictologie nous accompagneront dans nos choix de demain.

Avec Constellation(s), les Franco-Suisses des 3 Points de suspension nous proposent de traquer le futur qui sommeille dans le ici et maintenant, de partir à la recherche des potentiels qui se dissimulent dans le présent, partant du principe que 80% de l’avenir que nous allons traverser provient de nos décisions et de nos actes.

Gratuit sur inscription dans le hall des Champs Libres, entre 14h30 et 18h • Attention, jauge limitée • Renseignements sur lestombeesdelanuit.com

Les Champs Libres cours de Alliés rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine