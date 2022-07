Constellations familiales Valigny Catégories d’évènement: Allier

Constellations familiales, 23 juillet 2022, Valigny. Je vous propose une journée de constellations familiales le samedi 23 juillet 2022 à Valigny (forêt du Tronçais, nord de l’Allier). Les constellations permettent de se réconcilier avec ses ancêtres et d’assumer qui l’on est en assumant d’où l’on vient. La journée est à 70 euros tarif normal, 50 euros tarif réduit, me contacter en cas de dificulés financières. Infos, renseignements, inscriptions par mail const.fam@free.fr, je vous enverrai une description plus précise par retour de mail. Bienvenue à vous ! Florence Vialsoubrane Psychologue clinicienne et psychanalyste.

