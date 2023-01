Constellations Familiales Messey-sur-Grosne, 25 février 2023, Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne.

20 Rue de la Bouche du Bois Les Ecuries de Messey Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire Les Ecuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois

2023-02-25 – 2023-02-26

EUR 185

Les constellations familiales sont un outil formidable pour se reconnecter à notre arbre familiale et aux problématiques transgénérationnelles non résolues que nous portons souvent de manière inconscientes et limitantes.

Les chevaux et les tambours nous accompagneront. Ils sont facilitateurs, médiateurs et guérisseurs.

Cheminement vers la mise en conscience, l’acceptation, le pardon et la réconciliation.

Prévoir chaussures fermées.

ecuries71@gmail.com https://lesecuriesdemessey.ffe.com/

