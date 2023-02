Constellations DIVERRES – Danse à tous les étages Les Ateliers des Capucins, 18 mars 2023, Brest .

Constellations DIVERRES – Danse à tous les étages

2023-03-18 – 2023-03-18

Brest

Finistère

Danse à tous les étages, vous donne rendez-vous le 18 mars dans le cadre de CONSTELLATIONS, temps fort DIVERRES Bretagne aux Ateliers des Capucins pour découvrir deux œuvres du répertoire.

Figure majeure de la danse contemporaine française, Catherine Diverrès a marqué des générations entières de spectateurs·trices et de danseurs·euses. Presque 40 ans ont passé depuis la création d’Instance et aujourd’hui, une trentaine de pièces constituent son répertoire. Avant de “tirer sa révérence” en fin de saison, Catherine Diverrès a souhaité célébrer la danse et tous les arts qui la traversent, en un événement d’envergure régionale intitulé CONSTELLATIONS, temps fort DIVERRES.

Dentro :

La problématique du duo pose la symétrie plutôt comme un obstacle d’où émerge bien souvent la question binaire : l’identité homme/femme et opposition/fusion… Comment éviter cet écueil ?

Soit en convoquant un élément tiers, soit en identifiant les deux individus comme un : c’est-à-dire projection du double de soi, ombre, devenir et passé comme potentialité à révéler, à supposer, à projeter, à fantasmer.

Confondre, au sens de la distance intellectuelle, le Réel et le Virtuel, Désir et Mémoire (voire désir de mémoire…) dans l’investissement affectif et émotionnel, comment cela se brode, ou se construit ? L’un pourrait s’identifier à l’autre et les deux mémoires, histoires, désirs s’inverser…

Dentro rassemble deux danseurs masculins exceptionnels, à peu près du même âge, issus d’horizons différents de par leur nationalité, l’un est Espagnol, l’autre est Grec.

Frères singuliers ou le pile et le face de chacun des deux ? Le corps, la gestuelle, la personnalité de ces deux danseurs « hors pair » vont croiser leur histoire à partir de leur assurance, leur confiance en la danse et le sentiment à la fois intranquille et positif de leurs soucis du devenir…

Stance II :

Créé en 1997, Stance II est le second volet de Stance I, pièce pour 10 danseurs.

Prolonger dans un même espace leurs gestes, leur présence multiple en une ligne d’écriture du mouvement ininterrompu : une seule présence, doublée de son ombre unique qui se projette et s’efface…

Stance II est une sorte de précipité de mon vocabulaire propre à la danse, intime, que j’ai développé au fil des ans. Construit comme le geste du peintre japonais lorsqu’il réalise une calligraphie. La voix et les mots de Pasolini, ponctués du piano d’Eiji Nakazawa, les respirations multiples du silence habitent le mouvement de l’espace.

Informations pratiques :

Gratuit

Sur réservation sur danseatouslesetages.org

Danse à tous les étages en partenariat avec les Ateliers des Capucins, Brest.

+33 2 99 31 30 13

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest

