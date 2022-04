CONSTELLATIONS DE METZ Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Metz Moselle Metz Des artistes venus du monde entier viennent vous dévoiler leurs créations originales à travers trois parcours artistiques : un parcours nocturne « Pierres numériques » et deux parcours diurnes « Street Art » et « Art & Jardins ».

Programmation sur le site internet de l'événement : www.constellations-metz.fr

