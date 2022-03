Constellations Cherbourg-en-Cotentin, 21 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Constellations Cherbourg-Octeville 123 avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-23 Cherbourg-Octeville 123 avenue de Paris

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Les Ateliers de l’Estran présentent :

CONSTELLATIONS d’après la pièce de Nick Payne.

avec :

Esther Fouégué, Christian de Longcamp.

Musique : Christophe David.

Adaptation et mise en scène : Sylvain Tribouillard.

Son : Gaël Lefaix.

Graphisme, décor : Tony Durand.

Régie lumière, régie générale : Wolfgang Godefroy et Gilles Besançon.

Photo : Michel Pasquette / vidéo : Dominique Leguen.

—

Nos vies sont pleines de promesses !

Il s’agit d’une histoire très simple : la rencontre improbable entre une physicienne et un apiculteur, une histoire d’amour un peu tragique…

Mais l’intérêt du spectacle réside surtout dans le fait que cette histoire ne nous est pas racontée comme on le fait d’habitude… Elle nous est racontée de toutes les façons dont elle pourrait se passer ; d’une infinité de façons possibles… L’auteur nous ouvre les portes d’un monde où toutes les décisions des personnages, qu’ils les prennent ou non, existent dans un ensemble incroyablement vaste d’univers parallèles.

Ce texte délicat, original et profond, récompensé du prestigieux Harold Pinter Award et élu meilleure pièce de l’année par le London Evening Standard en 2012, nous parle du couple, de la fidélité, du temps, du libre arbitre, de la maladie, de la mort…

Sans oublier, bien sûr, la physique quantique et les abeilles !

—

Jeudi 21, Vendredi 22, et Samedi 23 avril 2022 – 20h30.

Le Vox, 123 avenue de Paris, à Cherbourg.

Tarifs :

12 euros (normal) et 8 euros (moins de 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, tarif réduit sur présentation de pièces justificatives au guichet du théâtre).

Réservations :

Par e-mail, à l’adresse reservations@estran-cie.fr

Par téléphone, au 06 51 35 93 03 (répondeur)

Le règlement se fera ensuite uniquement par chèque ou espèces, au théâtre dès 20h00.

Via internet, paiement par carte bancaire : http://estran-cie.fr/reservations

dernière mise à jour : 2022-03-14 par