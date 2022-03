Constellations brisées, Ravensbrück. Bibliothèque Marguerite Durand (BMD), 2 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 14h30 à 16h30

Du samedi 02 avril 2022 au samedi 28 mai 2022 :

mercredi

de 10h00 à 18h00

mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

gratuit

L’exposition « Constellations brisées, Ravensbrück » a été initialement réalisée à l’occasion des 75 ans de la libération des camps de concentration. L’association Queer Code y présente 5 parcours de lesbiennes allemandes et françaises qui ont été arrêtées et déportées, l’une au camp de Möringen les autres au camp de Ravensbrück.

Constellations brisées est une démarche artistique et citoyenne de l’association Queer Code qui s’inscrit dans une époque contemporaine de grands déplacements de populations cherchant à fuir des guerres, des famines, des situations climatiques dangereuses, des montées des extrêmes droites populistes en Europe et à travers le monde ainsi que la recrudescence des LGBTphobies…

C’est également une démarche d’apprentissage collectif de création de communs de la connaissance.

Ce projet met en valeur les ressources, dont certaines sont conservées dans des centres d’archives allemands, néerlandais, français … ou encore américains. Il contribue à créer un écosystème de coopérations entre les associations LGBTQI* et féministes, les historien.ne.s, les familles sociales et celles de cœur, les lieux mémoriels et les centres d’archives. Notre première cartographie numérique a été dédiée à la résistante française Thérèse Pierre et réalisée en avril 2017 à l’occasion de Journée du souvenir des victimes de la déportation. Constellations Brisées – Les parcours de résistance et de déportation de femmes qui ont aimé des femmes (constellationsbrisees.net)

L’exposition « Constellations brisées, Ravensbrück » a été initialement réalisée à l’occasion des 75 ans de la libération des camps de concentration. Queer Code y présente 5 parcours de lesbiennes allemandes et françaises qui ont été arrêtées et déportées, l’une au camp de Möringen les autres au camp de Ravensbrück. Cette exposition donne accès via des qr code aux cartographie numériques dédiées à leurs parcours.

Cette exposition a été soutenue par la LIG et Lestime.

Queer Code est un collectif créé en 2015 à l’occasion des 70 ans de la Libération des camps de concentration afin de contribuer visible les parcours de lesbiennes et de femmes ayant aimé des femmes. Depuis, nous regroupons et partageons via notre site internet de la documentation. Nous animons des ateliers participatifs. Nous menons collectivement des recherches afin de rendre visibles les parcours de résistance et de déportation de lesbiennes et de femmes ayant aimé des femmes. Nous coopérons avec des institutions internationales, les familles sociales et de cœurs de ces femmes afin de partager leurs archives.

Le nom de notre collectif fait référence aux codes employés par les résistant.e.s, par les lesbiennes pour échanger entre elles, aux codes de la machine allemande Enigma craqués par Alan Turing avec son équipe et aux QR codes contemporains.

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale Paris 75013

14 : Olympiades (Paris) (59m) 83 : Olympiades (Paris) (59m)



Contact : 01 53 82 76 77 bmd@paris.fr https://twitter.com/bibMarguerite

Expo;LGBT

Date complète :

2022-04-02T13:00:00+01:00_2022-04-02T18:00:00+01:00;2022-04-02T14:30:00+01:00_2022-04-02T16:30:00+01:00;2022-04-05T13:00:00+01:00_2022-04-05T18:00:00+01:00;2022-04-06T10:00:00+01:00_2022-04-06T18:00:00+01:00;2022-04-07T13:00:00+01:00_2022-04-07T18:00:00+01:00;2022-04-08T13:00:00+01:00_2022-04-08T18:00:00+01:00;2022-04-09T13:00:00+01:00_2022-04-09T18:00:00+01:00;2022-04-12T13:00:00+01:00_2022-04-12T18:00:00+01:00;2022-04-13T10:00:00+01:00_2022-04-13T18:00:00+01:00;2022-04-14T13:00:00+01:00_2022-04-14T18:00:00+01:00;2022-04-15T13:00:00+01:00_2022-04-15T18:00:00+01:00;2022-04-16T13:00:00+01:00_2022-04-16T18:00:00+01:00;2022-04-19T13:00:00+01:00_2022-04-19T18:00:00+01:00;2022-04-20T10:00:00+01:00_2022-04-20T18:00:00+01:00;2022-04-21T13:00:00+01:00_2022-04-21T18:00:00+01:00;2022-04-22T13:00:00+01:00_2022-04-22T18:00:00+01:00;2022-04-23T13:00:00+01:00_2022-04-23T18:00:00+01:00;2022-04-26T13:00:00+01:00_2022-04-26T18:00:00+01:00;2022-04-27T10:00:00+01:00_2022-04-27T18:00:00+01:00;2022-04-28T13:00:00+01:00_2022-04-28T18:00:00+01:00;2022-04-29T13:00:00+01:00_2022-04-29T18:00:00+01:00;2022-04-30T13:00:00+01:00_2022-04-30T18:00:00+01:00;2022-05-03T13:00:00+01:00_2022-05-03T18:00:00+01:00;2022-05-04T10:00:00+01:00_2022-05-04T18:00:00+01:00;2022-05-05T13:00:00+01:00_2022-05-05T18:00:00+01:00;2022-05-06T13:00:00+01:00_2022-05-06T18:00:00+01:00;2022-05-07T13:00:00+01:00_2022-05-07T18:00:00+01:00;2022-05-10T13:00:00+01:00_2022-05-10T18:00:00+01:00;2022-05-11T10:00:00+01:00_2022-05-11T18:00:00+01:00;2022-05-12T13:00:00+01:00_2022-05-12T18:00:00+01:00;2022-05-13T13:00:00+01:00_2022-05-13T18:00:00+01:00;2022-05-14T13:00:00+01:00_2022-05-14T18:00:00+01:00;2022-05-17T13:00:00+01:00_2022-05-17T18:00:00+01:00;2022-05-18T10:00:00+01:00_2022-05-18T18:00:00+01:00;2022-05-19T13:00:00+01:00_2022-05-19T18:00:00+01:00;2022-05-20T13:00:00+01:00_2022-05-20T18:00:00+01:00;2022-05-21T13:00:00+01:00_2022-05-21T18:00:00+01:00;2022-05-24T13:00:00+01:00_2022-05-24T18:00:00+01:00;2022-05-25T10:00:00+01:00_2022-05-25T18:00:00+01:00;2022-05-26T13:00:00+01:00_2022-05-26T18:00:00+01:00;2022-05-27T13:00:00+01:00_2022-05-27T18:00:00+01:00;2022-05-28T13:00:00+01:00_2022-05-28T18:00:00+01:00

Isabelle Sentis pour Queer code