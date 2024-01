Constantin Brancusi et Henry Moore Théâtre 108, Aix-en-Provence, mardi 13 février 2024.

Constantin Brancusi et Henry Moore, chacun d’eux, l’un en France l’autre en Angleterre, incarne la sculpture moderne. Comment? Qu’ont-ils en commun?

Après un bref passage dans l’atelier de Rodin, Brancusi , renonçant à la sensualité expressive, s’est employé à rechercher l’essence la plus pure d’une forme. Cette quête rompt avec de nombreux clichés attachés auparavant à la sculpture: le portrait n’est plus un buste, le socle est lui-même une sculpture interchangeable,

chaque œuvre est déclinée sous forme d’une série évolutive dont la photographie rend compte de la mise en espace idéale.

Henry Moore nourrit sa démarche d’influences primitives, mais aussi des formes de roches, de pierres, d’os et de coquillages qu’il collectionnait. Oscillant entre figuration et abstraction, l’artiste accorde une place au vide et est attentif à l’insertion de ses sculptures dans le paysage. EUR.

Théâtre 108, 37 bis, boulevard Aristide Briand

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur association@amisdesartscontemporains.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-02-13



