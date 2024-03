CONSTANCE THEATRE LE RHONE Bourg Les Valence, vendredi 31 janvier 2025.

« J’ai longtemps cru que j’étais invincible.Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. » Constance revient avec un Vol au-dessus d’un nid de coucou actuel, drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !Durée : 1h10Public : conseillé à partir de 12 ansAuteurs : Constance et Pascal Duclermortier Metteur en scène : Eric Chantelauze

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2025-01-31 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LE RHONE ESPACE GIRODET 26500 Bourg Les Valence 26