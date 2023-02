CONSTANCE – POT POURRI THEATRE LE RHONE BOURG LES VALENCE Catégories d’Évènement: 26500

CONSTANCE – POT POURRI THEATRE LE RHONE, 17 mars 2023 00:00, BOURG LES VALENCE. CONSTANCE – POT POURRI CONSTANCE POT POURRI. De 2023-03-17 à 2023-03-17 20:00. Tarif : euros THEATRE LE RHONE BOURG LES VALENCE 26500 . 213 PRODUCTIONS (l.3-1032080) présente ce spectacle « Nous sommes au regret de devoir reporter le spectacle de Constance prévu le samedi 26 février 2022 – 20h30 au Palais des Congrès à Lorient (56) pour raisons médicales. La représentation est désormais prévue le jeudi 9 février 2023 – 20h30. Les billets achetés pour la date initiale sont valables pour la date de report ou bien remboursables dans les points de vente où ils ont été achetés. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. »CONSTANCE « POT POURRI » Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de hachis Parmentier avec des vrais morceaux de Constance à l’intérieur. Dans ce « Pot pourri » tu trouveras des anciens comme des nouveaux sketchs fourrés avec soin à la violence poétique et libératrice. Chaque personnage te rappellera combien la comédie humaine est absurde et je te propose d’en rire plutôt que de te pendre. En bref si tu aimes l’humour un peu sale tu en auras pour ton pognon mon cochon. Réservation PMR : 02.99.94.50.18. Votre billet est ici 213 PRODUCTIONS (l.3-1032080) présente ce spectacle « Nous sommes au regret de devoir reporter le spectacle de Constance prévu le samedi 26 février 2022 – 20h30 au Palais des Congrès à Lorient (56) pour raisons médicales. La représentation est désormais prévue le jeudi 9 février 2023 – 20h30. Les billets achetés pour la date initiale sont valables pour la date de report ou bien remboursables dans les points de vente où ils ont été achetés. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. » CONSTANCE "POT POURRI"

