CONSTANCE – INCONSTANCE SALLE PASTEUR – LILLE GRAND PALAIS Lille – Euralille, mercredi 30 avril 2025.

Le spectacle initialement prévu le 05 avril 2025 est reporté au 30 avril 2025Les billets restent valables, les remboursements sont acceptés« J’ai longtemps cru que j’étais invincible.Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. »Constance revient avec un Vol au-dessus d’un nid de coucou actuel, drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !Durée : 1h10Public : conseillé à partir de 14 ansAuteurs : Constance et Pascal DuclermortierMetteur en scène : Eric Chantelauze

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2025-04-30 à 20:00

SALLE PASTEUR – LILLE GRAND PALAIS 1 BOULEVARD DES CITES UNIES 59777 Lille – Euralille 59