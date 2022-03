Constance Debré & Violaine Huisman Parc des Ateliers Luma Arles, 25 mars 2022, Arles.

Constance Debré & Violaine Huisman

Parc des Ateliers Luma Arles, le vendredi 25 mars à 18:30

**Le vendredi 25 mars, LUMA accueille de nouveau à Arles l’auteure Constance Debré pour la lecture d’un extrait de son dernier livre Nom, paru en février 2022 aux éditions Flammarion, suivi d’une discussion. À la suite de ses livres, Play boy (2018) et Love Me Tender (2020), Nom remet en question les structures normatives de la société et appelle à des propositions radicales, notamment la dissolution de l’héritage, de l’autorité patriarcale, du mariage et de la famille.** **Comme l’affirme Constance Debré : “J’ai un programme politique. Je suis pour la suppression de l’héritage, de l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants, je suis pour la suppression de l’autorité parentale, je suis pour l’abolition du mariage, je suis pour que les enfants soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge, je suis pour l’abolition de la filiation, je suis pour l’abolition du nom de famille, je suis contre la tutelle, la minorité, je suis contre le patrimoine, je suis contre le domicile, la nationalité, je suis pour la suppression de l’état civil, je suis pour la suppression de la famille, je suis pour la suppression de l’enfance aussi si on peut.”** **Cette lecture sera suivie d’une discussion avec Violaine Huisman, auteure notamment de Fugitive parce que reine (2018).** Constance Debré est l’auteure de Play boy, Stock (2018); Love Me Tender, Flammarion (2020); Nom, Flammarion (2022). Elle était résidente à LUMA Arles d’octobre 2020 à janvier 2021. Violaine Huisman est l’auteure de Rose désert, Gallimard (2019) ainsi que Fugitive parce que reine, Gallimard (2018) ; qui a obtenu le prix Marie Claire et Françoise Sagan. La version anglaise était en 2021 l’un des « 100 Notable Books » du New York Times. Elle vit et travaille entre Arles, Marseille et New York.

Gratuit sur réservation

Parc des Ateliers Luma Arles 33 avenue Victor Hugo 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:30:00 2022-03-25T19:30:00