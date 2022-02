Constance dans « Pot pourri » Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Constance dans « Pot pourri » Bourg-lès-Valence, 17 mars 2022, Bourg-lès-Valence. Constance dans « Pot pourri » Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence

2022-03-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-17 Espace Girodet Allée André Revol

Bourg-lès-Valence Drôme EUR 28 32 Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de hachis Parmentier avec des vrais morceaux de Constance à l’intérieur.

Dans ce « Pot pourri » tu trouveras des anciens comme des nouveaux sketchs fourrés avec soin à la violence poétique et libératrice contact@theatre-le-rhone.com +33 4 75 43 38 88 http://www.theatre-le-rhone.com/ Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Espace Girodet Allée André Revol Ville Bourg-lès-Valence lieuville Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence Departement Drôme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

Constance dans « Pot pourri » Bourg-lès-Valence 2022-03-17 was last modified: by Constance dans « Pot pourri » Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 17 mars 2022 Bourg-lès-Valence Drôme

Bourg-lès-Valence Drôme