Constance Berger ouvre son atelier : joaillerie, gravure, émail, peintures, sculptures… 31 mars – 2 avril Constance Berger, créatrice-designer en bijoux et sculpteur sur métal, présente son savoir-faire en bijouterie joaillerie-dinanderie, parmi les œuvres du peintre-graveur Verochek.

Son univers s’inspire de la grâce du végétal, du monde animal, avec la recherche du symbole. Elle conçoit et maîtrise les étapes de la création de l’objet et les gestes de cet art de tradition.

La créatrice, membre de jury, tuteur de stage pour l’École Boulle, participe aux Journées de Patrimoine, travaille également sur commande, tant pour des cadeaux, des récompenses, des grands événements.

L'atelier est en entrée libre le week-end des Journées Européennes des Métiers d'Art et sur rendez-vous la semaine. 56 rue Dulong 75017-Paris

