2022-05-14 16:15:00 – 2022-05-28 17:15:00

Amboise Indre-et-Loire 15 EUR Conspirations et plaisirs du Roi

Suivez Toinette, femme de chambre au château Gaillard et découvrez le château privé des Rois de France. Discrète, elle n’en reste pas moins attentive à toutes les petites indiscrétions de la Cour. Ce billet inclut l’accès au Domaine royal de Château Gaillard Attention : le point de rendez-vous est situé à l’extérieur du domaine, au croisement de la rue du Clos Lucé et de l’allée du Pont Moulin

contact@amboise-valdeloire.com +33 2 47 57 09 28 https://www.amboise-valdeloire.com/billetterie-et-sejours/visites-guidees/

Ce billet inclut l'accès au Domaine royal de Château Gaillard Attention : le point de rendez-vous est situé à l'extérieur du domaine, au croisement de la rue du Clos Lucé et de l'allée du Pont Moulin

Réservation obligatoire

