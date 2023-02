CONSOMMER SAIN, CONSOMMER MALIN ! Quartiers Libres, 2 mars 2023, Saint-Maixent-l'École .

CONSOMMER SAIN, CONSOMMER MALIN !

2023-03-02 18:30:00 – 2023-03-02 20:00:00

CONSOMMER SAIN, CONSOMMER MA L I N !

S’INVITE À QUARTIERS LIBRES

jeudi 2 mars, de 18h30 à 20h00

Venez échanger et apprendre à fabriquer votre stick à lèvre et votre huile corporel (vous repartirez avec vos produits et les recettes).

Réservation au 05.49.76.79.44

ou accueil@cias-hvs.fr

ou monespace.quartiers-libres.fr

Ante 1 rue Denfert Rochereau

79400 Saint Maixent l’école

+33 5 49 76 79 44

