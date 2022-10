CONSOMMER LOCAL, TOUT VOTRE TERROIR EN BOUTIQUE ! Chaumont Chaumont Catégorie d’évènement: Chaumont

2022-11-23 – 2023-01-07 Chaumont Haute-Marne 16 rue Laloy ADMA HAUTE-MARNE PRODUCTEURS DE HAUTE-MARNE Chaumont Pour cette fin d’année, 27 producteurs de Haute-Marne se sont regroupés pour vous accueillir dans une boutique de coeur de ville !

Vous les aurez ainsi à portée de mains pour découvrir de nombreuses spécialités ! Consommer local, c’est un concept qui fait de plus en plus d’adeptes depuis quelques années. Mais c’est quoi au juste un « locavore » ? C’est quelqu’un qui n’achète que des produits de saison et qui achète ses produits de consommation courante (fruits, légumes, beurre, lait, fromage, viande …) chez les petits producteurs près de chez lui.

Nous faisons ainsi fonctionner notre économie locale, nous allons à la rencontre des agriculteurs, nous jouons la carte de la proximité à fond ! Les meilleures raisons pour consommer local … toute l’année ! – Pour le GOÛT

– Pour DECOUVRIR DE NOUVELLES SAVEURS

– Pour des PRODUITS VRAIMENT FRAIS

– Pour REDUIRE LE TRANSPORT

– Pour SOUTENIR L’AGRICULTURE LOCALE

– Pour FAIRE DES ECONOMIES

– Pour des PRODUITS SAINS

– Pour la PLANÈTE

– Pour PRESERVER L’ECO-SYSTEME boutiquedesproducteurs52@gmail.com +33 3 25 35 02 89 http://www.terroir-hautemarne.com/ Chaumont

