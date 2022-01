Consommation responsable, comment faire ? Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le samedi 19 février à Maison de la nature et de l’arbre

Atelier gratuit pour la famille. **Obligation de présenter un passe vaccinal.**

Atelier en accès libre. Nombre de place limité.

Apprenez comment traquer le suremballage, mieux choisir ses produits, pour sa santé et pour la planète ! La démarche zéro déchet sera également abordée. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T11:00:00;2022-02-19T11:00:00 2022-02-19T12:00:00

