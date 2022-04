Consommation durable : collecte et atelier Morcenx-la-Nouvelle, 25 avril 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

Consommation durable : collecte et atelier Morcenx-la-Nouvelle

2022-04-25 09:30:00 – 2022-04-25

Morcenx-la-Nouvelle Landes

RDV devant la mairie de Garrosse

10h30 : Départ de la marche collecte de déchets direction source Notre Dame des sept douleurs

Déjeuner : pique-nique tiré du sac ou tapas formule classique et formule végé préparées par l’association /7€

14h : atelier-débat-thèmes “La place des fruits et des légumes frais dans une alimentation saine et durable” La consommation responsable à la maison et au travail”.

Intervention : Virginie, diététicienne, Licia, biscuitière, Angélique coiffure vibratoire .

+33 6 25 73 31 34

SOURCES DURABLES

Morcenx-la-Nouvelle

