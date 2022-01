Console Switch à la médiathèque en février et mars La Chapelle-de-Brain La Chapelle-de-Brain Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Console Switch à la médiathèque en février et mars La Chapelle-de-Brain, 1 février 2022, La Chapelle-de-Brain. Console Switch à la médiathèque en février et mars Médiathèque 1 rue Saint-Melaine La Chapelle-de-Brain

2022-02-01 – 2022-03-31

La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine La Chapelle-de-Brain Viens jouer à la switch aux horaires d’ouverture habituels de la médiathèque!

Gratuit, renseignements au 02 99 70 13 95 ou mediatheque.lachapelle2@gmail.com

