CONSOLATION Brûlon, vendredi 15 mars 2024.

Concert « Consolation »

Giya Kancheli et Dimitri Negrimovski. En 2ème partie célèbres airs et duos d’opéra et pièces populaire pour violon et piano.

Avec Diana Higbee Soprano

Sacha Hatala Mezzo soprano

Svetlana Rogovtsova Violon

Dimitri Negrimovski Piano

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Eglise St Pierre-St Paul

Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire

