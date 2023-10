Abitare la vacanza / Le paysage méditerranéen des vacances en question Consignes sanitaires Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

Abitare la Vacanza est un projet développé en Italie au printemps 2023, dont le but était de questionner le lien entre les communautés locales, les vacanciers et les touristes au prisme de la transition écologique. Ce lien a été investigué à partir des travaux de trois architectes pionniers de l’architecture des vacances en Italie : Giancarlo De Carlo, Vittorio Giorgini et Alberto Ponis.

L’exposition présente les sites investis par le projet dans les régions Ligurie, Sardaigne et Toscane ainsi que les actions dévéloppées in situ. Ces sites et ces actions sont mis en perspective avec l’architecture balnéaires des Trente Glorieuses en région PACA.

Des visites, des ateliers et des moment d’échanges avec l’équipe du projet seront organisées tout au long des journées d’ouvertures de l’exposition.

Cette exposition est en lien avec l’événement Abitare la vacanza. Le paysage méditerranéen des vacances dans les expériences pionnières en France et en Italie

(c) Alessandro Toscano