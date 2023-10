Abitare la vacanza Le paysage méditerranéen des vacances dans les expériences pionnières en France et en Italie Consignes sanitaires Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

Le paysage méditerranéen des vacances dans les expériences pionnières en France et en Italie Vendredi 13 octobre, 10h00 Consignes sanitaires Entrée libre

Le paysage méditerranéen des vacances dans les expériences pionnières en France et en Italie

La rencontre questionne l’architecture des vacances à partir de la confrontation entre des exemples pionniers, qui ont transformé le paysage littoral et de l’arrière-pays au moment où, dans l’après-guerre, les vacances devenaient un phénomène de masse.

Tant sur les côtes quant dans les zones intérieures, nous sommes aujourd’hui confrontés à un scénario différent de celui d’il y a 50 ans, où les effets du changement climatique s’entrecroisent avec les dynamiques complexes des relations sociales, culturelles et économiques entre communautés sédentaires et non sédentaires.

Que peuvent nous apprendre ces exemples ? Comment inscrire des pratiques de voyage et de travail en évolution dans un paysage déjà fortement marqué par l’intervention humaine et fragilisé par le déreglement climatique ?

avec la participation de

Eric Delorme, MAV Paca

Wilfrid Jaubert, CAUE Var, coordinateur de l’exposition Architectopies

Pascale Bartoli, architecte, autrice de l’ouvrage Habiter les vacances

Maria Pina Usai, architecte, équipe du projet Abitare la vacanza

Emanuele Piccardo, architecte, coordinateur du du projet Abitare la vacanza

Maria Elena Buslacchi, Observatoire des publics et des pratiques de la culture, Aix-Marseille Université

un projet de plug-in

avec le soutien du Ministère de la Culture en Italie – Festival dell’Architettura

en collaboration avec Marseille Capitale de la Mer

quai du Port, 13002, Marseille

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T13:00:00+02:00

