CONSFINES

Un spectacle à la date du 2023-09-02 à 21:15. Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Texte et mise en scène : Jean-Pierre Roos
Jeu : Evelyne Cervera, Julie Molina, Jean-Pierre Roos
Voix off : Yves Bajard

Lolotte et Colin vivent une paisible retraite de commerçants poissonniers. Paisible jusqu'à ce qu'ils se retrouvent confinés – virus oblige – avec leur fille Julienne, débarquée à l'improviste. Et de paisible, la retraite vire au mélodramatique … hilarant.

ESPACE GERSON LYON
1, place Gerson
Rhône

