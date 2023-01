Les étudiants du département jazz du Conservatoire Conservatoire Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos

Les étudiants du département jazz du Conservatoire Conservatoire, 3 février 2023, Wattrelos. Les étudiants du département jazz du Conservatoire Vendredi 3 février, 19h00 Conservatoire

Entrée libre

Avec Siméon Damourette : saxophone alto / Julien Girard : piano / Simon De Ruyter : contrebasse / Mathis Uraï : batterie Conservatoire 2 rue Denis Pollet 59150 Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Organiste classique de formation, Julien Girard s’est orienté progressivement, au hasard des rencontres musicales, vers le piano jazz. Après une formation au Conservatoire de Lille, puis actuellement à celui de Tourcoing, et une participation à de nombreux projets, il constitue son propre quartet, composé de musiciens passionnés, aux influences variées (jazz, musique latine, swing, groove, pop, classique…).

Des compositions teintées de douceur et de lyrisme, ou d’énergie festive, voire de tension selon l’humeur, alternent avec des reprises de grands compositeurs (Petrucciani, Avishai Cohen…), toujours dans une recherche de sensibilité et de partage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T19:00:00+01:00

2023-02-03T20:00:00+01:00 DR

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Conservatoire Adresse 2 rue Denis Pollet 59150 Wattrelos Centre-Ville Ville Wattrelos lieuville Conservatoire Wattrelos Departement Nord

Conservatoire Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Les étudiants du département jazz du Conservatoire Conservatoire 2023-02-03 was last modified: by Les étudiants du département jazz du Conservatoire Conservatoire Conservatoire 3 février 2023 Conservatoire WATTRELOS Wattrelos

Wattrelos Nord