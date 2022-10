CONSERVATOIRE : VOYAGE SANS LIMITES Vieux-Charmont Vieux-Charmont Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Vieux-Charmont EUR La progression de l’Ancien vers le Nouveau paraît naturelle et évidente au vu des trois compositeurs et trois époques proposés dans ce concert.

Le style, l’écriture, le traitement des instruments vont apparaître selon les compositeurs et les caractéristiques liées à leurs époques respectives.

Nous entendrons que finalement Ancien et Nouveau vont s’entremêler grâce au jeu des influences qui vont parfois bousculer les codes propres à chaque époque.

Les modernes ne sont pas toujours ceux que l’on croit… AU PROGRAMME

J. Haydn, F. Mendelssohn, D. Chostakovitch, Célia Ballester, violon, Rachel Cottin-Gleize, violoncelle,

Annie Corrado, piano

