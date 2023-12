En Scène Conservatoire Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

En Scène Vendredi 1 mars 2024, 20h00 Conservatoire Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T21:00:00+01:00 Contraste « Clair-obscur » Pauline Duthoit, trompette

Laurence Meisterlin, percussions

Aurore Cénédèse, piano

Grégory Daltin, accordéon

Conservatoire 17, rue Larrey Toulouse Toulouse 31000 Concert de Professeurs

