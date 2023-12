Et aussi… Conservatoire Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Et aussi… Conservatoire Toulouse, 26 janvier 2024, Toulouse. Et aussi… Vendredi 26 janvier 2024, 18h00 Conservatoire Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00 Le Conservatoire de Toulouse a rejoint, pour la première fois en 2023, la 10è Nuit des Conservatoires, événement national programmé le dernier vendredi du mois de janvier.

Pour la 11è Nuit des Conservatoires, le vendredi 26 janvier 2024, de 18h à minuit, le Conservatoire programme des :

– Performances d’élèves

– Déambulations musicales et chorégraphiques de danse classique et contemporaine

– Concerts d’ensembles

– Des invités surprise

