« Une heure, un instrument » Conservatoire Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse « Une heure, un instrument » Conservatoire Toulouse, 20 décembre 2023, Toulouse. « Une heure, un instrument » Mercredi 20 décembre, 16h00 Conservatoire Entrée libre dans la limite des places disponibles Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, Serge Desautels est un corniste « classique » professionnel, spécialisé en musique ancienne avec des orchestres baroques renommés comme Les Talents Lyriques ou encore l’Accademia Bizantina.

Au cours de nombreux concerts, il a eu l’occasion de se produire dans des salles prestigieuses (Opéra de Paris, Teatro Real de Madrid, Barbican Center de Londres…).

En parallèle, le musicien découvre le théâtre musical qui lui permet de sortir des sentiers battus.

Directeur artistique d’Odyssée ensemble & cie, il trouve en cette compagnie un moyen d’approfondir cette passion. Depuis 1993, il a donné environ 1800 représentations avec cet ensemble.

Par ailleurs, il dirige également l’harmonie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69) et le Brass band lyonnais Brassaventure. Conservatoire 17, rue Larrey Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T16:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00

2023-12-20T16:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00 Conservatoire Cor Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Conservatoire Adresse 17, rue Larrey Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Conservatoire Toulouse latitude longitude 43.603264;1.438409

Conservatoire Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/