Une heure, un instrument Conservatoire Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Une heure, un instrument Conservatoire Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse. Une heure, un instrument Samedi 16 décembre, 19h00 Conservatoire Entrée libre dans la limite des places disponibles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:00:00+01:00

Professeur de flûte certifié au Conservatoire Régional de Paris (CRR) et au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne, Frédéric Chatoux mène une carrière de Chambriste et de Soliste avec : l'Orchestre de Kharkov (Ukraine), l'Orchestre Symphonique de la Garde Républicaine, l'Orchestre de l'Académie de Minsk (Biélorussie), Wiener Kammer Orchester (Orchestre de chambre de Vienne Autriche), L'orchestre de Cannes PACA, Philarmonic Macedonian Orchestra, Taïpei Synphonic Orchestra (Taïwan)…

Conservatoire
17, rue Larrey Toulouse
Toulouse 31000

