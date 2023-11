Artiste invité Conservatoire Toulouse, 7 décembre 2023, Toulouse.

Lauréat aux Victoires de la Musique dans la catégorie « Révélation chef d’orchestre » en 2023 et « Prix Spécial » au Concours International de chefs d’orchestre de Besançon en 2019, Victor Jacob s’affirme comme l’un des jeunes chefs français les plus prometteurs de sa génération, à l’aise dans tous les répertoires (choral, opéra et symphonique).

En France, il a dirigé l’Orchestre National de Lyon, Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestre National de Montpellier, Orchestre National de Lille, Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre Symphonique de Mulhouse, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Orchestre de Chambre de Paris, Orchestre National Bordeaux Aquitaine et l’Orchestre de Picardie. A l’étranger, il est chef-invité de l’Orquesta Sinfónica Simón Bolivár de Venezuela, Esbjerg Ensemble, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Moscow State Symphony Orchestra et l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège; avec ce dernier, il dirigera une série d’abonnement en juin 2023.

Victor a travaillé à l’Opéra de Monte-Carlo et au Théâtre de la Monnaie (où il a assisté Nathalie Stutzmann dans La Dame de Pique et Antonio Pappano pour un concert avec Ian Bostridge). Il a dirigé une version écourtée et tous publics du Rigoletto de Verdi aux mois de janvier et de février 2022 au Théâtre des Champs-Elysées ainsi qu’à l’Opéra de Rouen, dont il dirigera l’orchestre en tournée en septembre 2023. Il est invité régulièrement à l’Opéra de Montpellier : en plus d’un concert de gala, il a notamment dirigé le programme chorégraphié pour chœur, ‘Virilité-e-s’, et sera le maître d’œuvre du projet ‘Crowd Out’ pour mille choristes sur une musique de David Lang en avril 2023.

Victor Jacob est diplômé de la Royal Academy of Music à London, où il a étudié avec Sian Edwards, et du Conservatoire National Supérieur in Paris. Parallèlement à ses études, il a suivi les cours d’Alain Altinoglu, Marin Alsop, David Zinman, Lawrence Foster et de Bernard Haitink.

Un ancien chanteur, Victor Jacob a commencé la direction en tant que chef choral avant de se consacrer pleinement à l’orchestre. Il est actuellement Directeur Musical de Orchestre national de Lyon des jeunes et a été demi-finaliste du concours de direction d’orchestre Donatella Flick 2021.

2023-12-07T09:00:00+01:00 – 2023-12-07T13:00:00+01:00

Master-class Conservatoire

Crédits : Manuel Brau